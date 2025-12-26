Скидки
Надаль: нахожусь на этапе поиска того, кем я хотел бы стать, «когда вырасту»

Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль поделился размышлениями о жизни после завершения спортивной карьеры, отметив, что сейчас сосредоточен на поиске нового пути и определении того, чем хочет заниматься в будущем.

«Сейчас учусь всему, чему могу, пытаюсь понять, что мне нравится больше, а что меньше на этом новом этапе. Мне повезло, что могу уделять больше времени тому, что мне нравится. Нахожусь на этапе поиска того, кем я хотел бы стать, «когда вырасту». Меня привлекает мир академий, поэтому я уделяю ему время. Образование тоже есть, в академии и в университете UAX. Туризм тоже есть, да. Я родом с Майорки, поэтому это меня интересует. Стараюсь учиться, общаться с людьми, которые помогают мне развиваться. А ещё я занимаюсь другими вещами, которые иногда приносят мне больше удовольствия, а иногда меньше. Постепенно путь выстроится», — приводит слова Рафаэля AS.

Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года.

