Рафаэль Надаль: думаю, я буду нормальным отцом

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал о роли отца после завершения спортивной карьеры.

— А как отец? Ваши ожидания уже оправдались благодаря двум детям?

— У меня нет никаких ожиданий. Все мы делаем это, хорошо или плохо. Думаю, я буду нормальным отцом: не очень плохим, но и не очень хорошим. Мне всегда нравились дети, у меня с ними хорошие отношения. С моим младшим, которому чуть больше трёх месяцев, отношения пока ограничены. С трёхлетним сыном я отлично провожу время. Стараюсь воспитывать его в соответствии с теми ценностями, которые считаю правильными. Надеюсь стать одним из тех родителей, которые видят, когда их дети поступают хорошо или плохо, оценивают ситуацию объективно, не думая, что их дети всё делают правильно только потому, что они их дети.

— Старший уже взял в руки ракетку? Конечно, никакого давления...

— Он также взял клюшку для гольфа и футбольный мяч. Кажется, у него талант к этому, но он всего лишь трёхлетний ребёнок, который веселится, ходит в школу и старается получать удовольствие от каждого дня, — приводит слова Рафаэля AS.

Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года.