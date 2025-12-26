Скидки
Алькарас поздравил подписчиков с католическим Рождеством

Карлос Алькарас
Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас обратился к своим подписчикам в социальных сетях. Спортсмен поздравил их с наступившим католическим Рождеством, которое праздновали верующие вчера, 25 декабря. В тексте он отметил, что продолжает подготовку к новому сезону.

«Счастливого Рождества всем! Мы продолжаем», — написал Алькарас в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Алькарас вошёл в топ-10 теннисистов по сумме заработанных призовых за отдельно взятый сезон в карьере, сообщает Tennis.com. В списке лучших он уступил лишь сербскому спортсмену 24-кратному победителю ТБШ Новаку Джоковичу.

