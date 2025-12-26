Скидки
«Помощники Санты». Кэти Бултер и Алекс де Минор стали волонтёрами в центре для бездомных

«Помощники Санты». Кэти Бултер и Алекс де Минор стали волонтёрами в центре для бездомных
Кэти Бултер и Алекс де Минор
Австралийский теннисист седьмая ракетка мира Алекс де Минор и британка Кэти Бултер (106-й номер рейтинга) стали волонтёрами в центре помощи для бездомных. Об этом сообщила пресс-служба фонда Уимблдона в социальных сетях. Спортсмены накормили нуждающихся курицей и рисом.

Кэти Бултер и Алекс де Минор

Кэти Бултер и Алекс де Минор

Фото: из личного архива Кэти Бултер

«Маленькие помощники Санты. Желаю всем счастливого Рождества», — написал де Минор в социальных сетях.

Отметим, Алекс де Минор (Австралия) в эти дни примет участие в United Cup. Это будет первый для него турнир в новом сезоне. В 2025 году австралиец одержал победу на хардовом турнире АТР-500 в Вашингтоне (США). Кроме того, он вышел в 1/4 финала на Australian Open и Открытом чемпионате США, был финалистом турнира в Роттердаме (Нидерланды) и вышел в полуфинал на Итоговом турнире АТР – 2025 (Эр-Рияд).

