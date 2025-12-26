Рафаэль Надаль рассказал, планирует ли он уйти в политику

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал, планирует ли он в ближайшее время уйти в политику.

«Никто меня к этому не склоняет. Думаю, те, кто занимаются политикой понимают, что у меня было бы не так много шансов на успех. Сейчас не самое приятное время, чтобы идти в политику – слишком много ожесточённости. Было бы хорошо вернуться к большей рациональности, уважению и мышлению о всеобщем благе. Политики оказывают огромное влияние на нашу жизнь. Нужно, чтобы всё успокоилось, чтобы вернулось уважение, чтобы это не выглядело как футбольный матч. Общее благо важно не только в том, что делается, но и в том, как это делается. А сегодня слишком часто транслируется лишь напряжённость», – приводит слова Надаля AS.