«Какая-то штука вылезла». Александр Бублик — о солнце в Санкт-Петербурге

Казахстанский теннисист 11-я ракетка мира Александр Бублик в шуточной форме прокомментировал появление солнца в небе над Санкт-Петербургом. Он спросил своих подписчиков в социальных сетях, что делать с этим объектом.

«Дорогие друзья, смотрите, какая-то штука вылезла в Питере. Что это такое. Вы не знаете, что с ней делать?» — сказал Бублик в своём телеграм-канале.

В сезоне-2025 казахстанский спортсмен Александр Бублик завоевал четыре титула. Он одержал победы на турнирах АТР-250 в китайском Ханчжоу, австрийском Кицбюэле, а также в Гштааде, который проходил в Швейцарии. Бублик является триумфатором соревнований категории АТР-500 в Галле (Германия).