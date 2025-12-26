Бенчич одержала победу над Синьюй на выставочном турнире в Шэньчжэне

11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич одержала победу над китаянкой Ван Синьюй (57-й номер рейтинга) на выставочном турнире World Tennis Continental Cup в китайском Шэньчжэне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 1:0 (10:5).

Турнир в Шэньчжэне проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды – сборную Европы и сборную мира. В составе сборной Европы принимают участие полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли. За сборную мира выступают россиянин Андрей Рублёв, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.