Бенчич одержала победу над Синьюй на выставочном турнире в Шэньчжэне

Комментарии

11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич одержала победу над китаянкой Ван Синьюй (57-й номер рейтинга) на выставочном турнире World Tennis Continental Cup в китайском Шэньчжэне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 1:0 (10:5).

World Tennis Continental Cup. Финал
26 декабря 2025, пятница. 12:50 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 10
6 		2 5
         
Ван Синьюй
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Турнир в Шэньчжэне проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды – сборную Европы и сборную мира. В составе сборной Европы принимают участие полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли. За сборную мира выступают россиянин Андрей Рублёв, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.

Таблица турнира в Шэньчжэне
Календарь турнира в Шэньчжэне
