Бенчич одержала победу над Синьюй на выставочном турнире в Шэньчжэне
11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич одержала победу над китаянкой Ван Синьюй (57-й номер рейтинга) на выставочном турнире World Tennis Continental Cup в китайском Шэньчжэне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 1:0 (10:5).
World Tennis Continental Cup. Финал
26 декабря 2025, пятница. 12:50 МСК
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|10
|
|2
|5
Ван Синьюй
В. Синьюй
Турнир в Шэньчжэне проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды – сборную Европы и сборную мира. В составе сборной Европы принимают участие полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли. За сборную мира выступают россиянин Андрей Рублёв, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.
