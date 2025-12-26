Франсиско Серундоло раскрыл главную цель, которая стоит перед ним в теннисе

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло высказался о минувшем сезоне-2025, в котором он достиг 18-й строчки рейтинга. Это было в мае, а к декабрю спортсмен опустился на 21-ю позицию.

«В этом году я не ставил перед собой конкретных целей вроде попадания в топ-10. Делал это в предыдущие два года, но не достиг результата, поэтому не хотел повторять тот же подход. Вместо этого сосредоточился на тренировочном процессе, физическом и ментальном развитии, а также на улучшении своей игры в целом. Знаю, у меня есть уровень, чтобы конкурировать с лучшими. Поэтому моя главная цель — быть более стабильным. Думаю, в этом плане я уже лучше, чем в прошлом году», — приводит слова Серундоло Tennis Channel.

В сезоне-2025 Серундоло дошёл до финала турнира АТР-250 в Буэнос-Айресе, 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде и 1/4 финала «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами.