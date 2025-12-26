Швёнтек обыграла Рыбакину на выставочном турнире в китайском Шэньчжэне
Поделиться
Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (пятый номер рейтинга) на выставочном турнире World Tennis Continental Cup в китайском Шэньчжэне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.
World Tennis Continental Cup. Финал
26 декабря 2025, пятница. 14:45 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Турнир в Шэньчжэне проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды – сборную Европы и сборную мира. В составе сборной Европы принимают участие полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли. За сборную мира выступают россиянин Андрей Рублёв, Рыбакина и китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 декабря 2025
-
16:48
-
16:26
-
15:59
-
15:56
-
14:25
-
13:29
-
10:54
-
10:44
-
09:51
-
09:11
-
08:26
-
07:48
-
06:46
-
05:45
-
05:21
-
04:22
-
01:51
-
00:51
-
00:43
-
00:08
- 25 декабря 2025
-
23:59
-
23:48
-
23:41
-
23:19
-
22:56
-
19:40
-
18:56
-
18:41
-
18:29
-
17:41
-
16:59
-
15:59
-
15:29
-
14:54
-
14:27