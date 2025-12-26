Скидки
Беременная Мугуруса поздравила поклонников с Рождеством

Беременная Мугуруса поздравила поклонников с Рождеством
Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса поздравила поклонников с Рождеством, опубликовав фото с мужем рядом с рождественской ёлкой.

Фото: Из личного архива Мугурусы

«Счастливого Рождества всем. Всё лучшее ещё впереди», – подписала фото Мугуруса.

32-летняя Мугуруса сообщила о завершении карьеры в апреле 2024 года. За это время испанка выиграла 10 титулов в рамках турниров WTA, а также дважды побеждала на турнирах «Большого шлема» – в 2016 году на «Ролан Гаррос» и в 2017 на Уимблдоне. В декабре 2025 года Мугуруса была приглашена на должность содиректора турнира в Мадриде (Испания).

