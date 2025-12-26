Де Минор — об Australian Open: именно здесь я больше всего хочу сыграть хорошо

Седьмая ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал о своём особом отношении к Australian Open и давлении ожиданий на домашнем турнире «Большого шлема», отметив, что повышенное внимание со стороны публики и СМИ является естественной частью успеха.

«Это не секрет — именно здесь я больше всего хочу сыграть хорошо. Перед своими болельщиками. Каждый год ожидания растут. И как только выигрываешь пару матчей, шум вокруг становится громче. Это палка о двух концах, но если шум есть — значит, ты делаешь что-то правильно», – приводит слова де Минора австралийский Esquire.

Открытый чемпионат Австралии – 2026 пройдёт с 18 января по 1 февраля.