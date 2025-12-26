Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Де Минор — об Australian Open: именно здесь я больше всего хочу сыграть хорошо

Де Минор — об Australian Open: именно здесь я больше всего хочу сыграть хорошо
Комментарии

Седьмая ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал о своём особом отношении к Australian Open и давлении ожиданий на домашнем турнире «Большого шлема», отметив, что повышенное внимание со стороны публики и СМИ является естественной частью успеха.

«Это не секрет — именно здесь я больше всего хочу сыграть хорошо. Перед своими болельщиками. Каждый год ожидания растут. И как только выигрываешь пару матчей, шум вокруг становится громче. Это палка о двух концах, но если шум есть — значит, ты делаешь что-то правильно», – приводит слова де Минора австралийский Esquire.

Открытый чемпионат Австралии – 2026 пройдёт с 18 января по 1 февраля.

Материалы по теме
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android