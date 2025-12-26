Скидки
Лоис Буассон рассказала, что полностью восстановилась после травмы

36-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон рассказала, что полностью восстановилась после повреждения, полученного во время серии турниров в Азии.

«Сначала я взяла несколько дней отдыха. Затем начала предсезонку. И там мне просто сделали небольшую инъекцию в колено, чтобы немного снять боль, но всё идёт очень хорошо. Смогу продолжить предсезонную подготовку в начале следующей недели в Барселоне. Я хорошо восстановилась после травмы в Азии и с нетерпением жду начала сезона. Мы продолжим хорошо готовиться и начнём сезон правильно», — приводит слова Буассон Tennis Actu.

В сезоне-2025 Буассон сенсационно дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв по пути таких именитых теннисисток, как американка Джессика Пегула и россиянка Мирра Андреева. Позднее Буассон выиграла свой дебютный титул WTA на турнире в немецком Гамбурге.

