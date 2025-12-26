Скидки
Паула Бадоса: в этом году произошло то, что оставило след в моём сердце

25-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в социальных сетях опубликовала пост об итогах года, где призналась, что нашла себя после сложных моментов.

«В этом году произошло то, что оставило след в моём сердце: люди, которые меня подвели, обещания, которые не выполнились, и моменты, которые причинили боль больше, чем я могла представить.

Каждое падение научило меня чему-то, и каждое разочарование сделало меня сильнее. Я научилась отпускать без обид и ценить хорошее; главное — я поняла, что самое важное — знать, кто ты есть, оставаться верной себе и идти по жизни с чистым сердцем. Этот год не был лёгким, но он был необходимым, и поэтому он всегда займёт особое место в моей жизни», — написала Бадоса в социальных сетях.

