Новак Джокович потренировался с Бейбитом Жукаевым в Дубае

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович потренировался с 280-й ракеткой мира Бейбитом Жукаевым из Казахстана.

Фото: Из личного архива Бейбита Жукаева

«Спасибо за тренировку, Ноле – величайший игрок всех времён! Готовимся к сезону-2026», – написал Жукаев в социальных сетях.

24-летний Жукаев сейчас занимает 280-е место в рейтинге ATP, а его лучший показатель в карьере — 171-я строчка, достигнутая в мае 2024 года. Сезон-2026 Бейбит начнёт в Австралии.

38-летний Джокович в 2025 году вышел в полуфинал на всех турнирах серии «Большого шлема», а также одержал победу на турнирах ATP-250 в Женеве (Швейцария) и Афинах (Греция). Ранее стало известно, что Джокович примет участие на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия) в начале сезона-2026. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в социальных сетях.