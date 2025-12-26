Аннакон считает, что Анисимова может выиграть турнир «Большого шлема» в следующем году

Победитель Открытого чемпионата Австралии — 1985 в парном разряде, бывший тренер Роджера Федерера американский теннисист Пол Аннакон ответил на вопрос, кто из двух спортсменок, по его мнению, с наибольшей вероятностью станет победительницей одного из турниров «Большого шлема» в 2026 году — Аманда Анисимова или Елена Рыбакина.

«Мне понравилось то, что мы увидели от Аманды Анисимовой. Мне кажется, она уже на пороге [выигрыша], и я голосую за неё в преддверии крупной победы в следующем году», — приводит слова Аннакона Tennis.com.

В этом году американка Аманда Анисимова была финалисткой двух турниров «Большого шлема» — US Open и Уимблдона.