«Будет потрясающей историей». Вандевей — о потенциале Анисимовой выиграть ТБШ в 2026 году

Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира американская теннисистка Коко Вандевей считает, что у обеих теннисисток — Аманды Анисимовой и Елены Рыбакиной — есть шансы выиграть один из турниров «Большого шлема» в следующем году, однако победа Анисимовой будет наиболее выдающейся из-за стремительного прогресса спортсменки за относительно короткий срок.

«Я бы сказала, что обе [способны выиграть], но если нужно выбрать одну, то выберу первый титул «Большого шлема» Анисимовой, и это будет потрясающей историей. В конце 2023-го она закончила год на 369-м месте; спустя два года она заканчивает на четвёртом с двумя подряд финалами турниров «Большого шлема». Но, определённо, обе девушки намерены сделать это в следующем году», — приводит слова Вандевей Tennis.com.

В этом году американка Аманда Анисимова была финалисткой двух турниров «Большого шлема» — US Open и Уимблдона.

