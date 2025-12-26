Скидки
«Вполне может вывезти». Тарпищев — о шансах Медведева на победы на ТБШ в следующем году

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы 13-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева в борьбе за победу на турнирах «Большого шлема» в 2026 году.

— Какие ожидания от Даниила Медведева в новом году?
— Думаю, он пойдёт по восходящей по сравнению с этим сезоном.

— Он сможет побороться за победу на турнирах «Большого шлема»?
— Вполне. Есть сейчас два флагмана, конечно, — это Алькарас и Синнер. Но при хорошей сетке у Медведева вполне может быть результат. Потому что там следом шесть‑семь примерно равных по силе человек. Всё зависит от того, кто свежее на финальной стадии и как по сетке они проходят. Теннис же не лимитирован по времени игры, и если ты доходишь до четвертьфинала в щадящем режиме, то уже являешься фаворитом. При хорошем стечении обстоятельств Даниил вполне может вывезти, — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Комментарии
