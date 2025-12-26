Скидки
Тейлор Фриц поделился рождественскими фотографиями с сыном

Тейлор Фриц поделился рождественскими фотографиями с сыном
Комментарии

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц в социальных сетях опубликовал фото, где показал, как отпраздновал Рождество со своим сыном Джорданом.

Фото: Из личного архива Тейлора Фрица

Фото: Из личного архива Тейлора Фрица

«Весёлых праздников от мальчиков Фрицев», — подписал снимки Тейлор.

В сезоне-2025 Тейлор Фриц выиграл два титула в одиночном разряде на уровне ATP-тура. Оба трофея были завоёваны на травяных турнирах категории ATP-250 — в Штутгарте (Германия) и Истбурне (Великобритания). Он играл в полуфинале Уимблдона и четвертьфинале US Open. За сезон он заработал $ 5 938 539 и стал шестым в рейтинге АТР-тура по сумме заработанных призовых в 2025 году. Сезон-2026 американец начнёт на United Cup, который пройдёт со 2 по 11 января.

