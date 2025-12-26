Джек Дрейпер сообщил, что пропустит Australian Open — 2026

10-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер сообщил, что из-за травмы руки не полетит в Австралию в начале сезона-2026.

«К сожалению, мы с моей командой решили не ехать в Австралию в этом году. Это действительно очень трудное решение, и это очевидно. Австралия, турнир «Большого шлема», один из крупнейших турниров в нашем виде спорта. Однако эта травма у меня уже давно. Я нахожусь на последнем этапе восстановления, и возвращаться на корт в формате пятисетовых матчей так скоро, мне сейчас кажется неразумным решением.

Я уже пережил немало неудач, но эта, безусловно, самая сложная, трудная и запутанная из всех, что у меня были. Они всегда делают меня более стойким, целеустремлённым, заставляют меня желать ещё больше стать тем игроком, которым хочу быть. Поэтому с нетерпением жду возвращения на корт в 2026 году и участия в соревнованиях.

Просто хочу поблагодарить всех за поддержку в 2025 году. Для меня это значит очень много — соревноваться и играть в туре с другими ребятами. И с нетерпением жду возможности повторить это снова. Так что берегите себя, и спасибо за поддержку», — поделился Дрейпер в социальных сетях.

Ранее Дрейпер рассказал, что выступит на предстоящем турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026, который пройдёт с 12 января по 1 февраля в Мельбурне. Теннисист досрочно завершил сезон-2025 после US Open из-за травмы руки.