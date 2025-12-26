Скидки
«Научилась принимать его, а не бояться». Арина Соболенко — о давлении в туре

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о давлении в туре.

«Конечно, есть давление, но это также привилегия. Быть №1 значит, что ты делаешь что-то правильно. Я научилась принимать это давление, а не бояться его. Доверяю своей подготовке, своей команде и своей игре, и это помогает мне оставаться сосредоточенной, когда ожидания высоки», — приводит слова Соболенко Gulf News.

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.

