«Мотивирована продолжать наращивать уровень». Соболенко — о планах на будущее

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась планами на ближайшее будущее.

«Приоритет — оставаться здоровой, улучшать стабильность и продолжать развивать свою игру. Всегда ищу мелкие области для улучшения, как физически, так и ментально. Подготовка идёт хорошо, и я мотивирована продолжать наращивать уровень, достигнутый в этом сезоне», — приводит слова Соболенко Gulf News.

Арина Соболенко была признана лучшей теннисисткой 2025 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Она завоевала эту награду во второй раз подряд.