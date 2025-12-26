Скидки
«Каждый год приносит новые вызовы». Арина Соболенко — об Australian Open — 2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о желании выиграть Открытый чемпионат Австралии — 2026.

«Безусловно, Australian Open для меня очень особенный. Две победы дают уверенность, но каждый год приносит новые вызовы. Я с нетерпением жду возвращения и хочу увидеть, чего смогу добиться», — приводит слова Соболенко Gulf News.

Арина Соболенко выигрывала Australian Open в 2023 и 2024 годах. В сезоне-2025 спортсменка в решающем матче проиграла американской теннисистке Мэдисон Киз. В 2026 году турнир в Мельбурне пройдёт с 18 по 31 января.

