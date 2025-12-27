«Мне нравятся вызовы». Соболенко — о настрое перед «Битвой полов» с Кирьосом

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась настроем перед стартом «Битвы полов», где она сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.

«Я действительно в предвкушении. Ник — один из самых талантливых и непредсказуемых игроков в игре, он приносит интенсивность и развлекательный фактор, который обожают фанаты. Мне нравятся вызовы, которые продвигают спорт в новом направлении. Этот матч соревновательный, весёлый и на большой сцене, так что я правда с нетерпением его жду», — приводит слова Соболенко Gufe News.

Выставочный матч «Битва полов» состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).