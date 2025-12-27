«Мне нравятся вызовы». Соболенко — о настрое перед «Битвой полов» с Кирьосом
Поделиться
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась настроем перед стартом «Битвы полов», где она сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.
Битва полов. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Ник Кирьос
Н. Кирьос
«Я действительно в предвкушении. Ник — один из самых талантливых и непредсказуемых игроков в игре, он приносит интенсивность и развлекательный фактор, который обожают фанаты. Мне нравятся вызовы, которые продвигают спорт в новом направлении. Этот матч соревновательный, весёлый и на большой сцене, так что я правда с нетерпением его жду», — приводит слова Соболенко Gufe News.
Выставочный матч «Битва полов» состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).
Материалы по теме
Комментарии
- 27 декабря 2025
-
00:55
-
00:51
-
00:43
-
00:26
- 26 декабря 2025
-
23:50
-
23:33
-
23:01
-
22:38
-
20:59
-
20:25
-
19:59
-
19:26
-
19:02
-
18:46
-
17:47
-
16:48
-
16:26
-
15:59
-
15:56
-
14:25
-
13:29
-
10:54
-
10:44
-
09:51
-
09:11
-
08:26
-
07:48
-
06:46
-
05:45
-
05:21
-
04:22
-
01:51
-
00:51
-
00:43
-
00:08