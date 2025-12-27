Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко: энергия вокруг тенниса в Дубае — это то, что я действительно люблю

Арина Соболенко: энергия вокруг тенниса в Дубае — это то, что я действительно люблю
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему ей нравится играть в Дубае (ОАЭ).

«Дубай — потрясающее место для игры. Объекты, организация и фанаты — высший класс, и турнир с каждым годом становится лучше. Мне нравится возвращаться сюда — энергия вокруг тенниса в Дубае — это то, что я действительно люблю», — приводит слова Соболенко Gufe News.

На турнире категории WTA-1000 в Дубае Арина Соболенко дошла до второго круга, где уступила Кларе Таусон из Дании со счётом 3:6, 2:6. В 2026 году «тысячник» пройдёт с 15 по 21 февраля.

Материалы по теме
Соболенко использует ИИ для подготовки к матчам. Это помогает ей выносить всех на корте Соболенко использует ИИ для подготовки к матчам. Это помогает ей выносить всех на корте
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android