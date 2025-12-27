Арина Соболенко: энергия вокруг тенниса в Дубае — это то, что я действительно люблю

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему ей нравится играть в Дубае (ОАЭ).

«Дубай — потрясающее место для игры. Объекты, организация и фанаты — высший класс, и турнир с каждым годом становится лучше. Мне нравится возвращаться сюда — энергия вокруг тенниса в Дубае — это то, что я действительно люблю», — приводит слова Соболенко Gufe News.

На турнире категории WTA-1000 в Дубае Арина Соболенко дошла до второго круга, где уступила Кларе Таусон из Дании со счётом 3:6, 2:6. В 2026 году «тысячник» пройдёт с 15 по 21 февраля.