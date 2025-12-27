Отец Алькараса высказался об интервью Ферреро по поводу разрыва с Карлосом

Отец шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Карлоса Алькараса Карлос отреагировал на интервью тренера Хуан-Карлоса Ферреро, в котором тот говорил о завершении сотрудничества с его сыном.
«Каждый волен выражать своё мнение, основываясь на том, что ему известно», — сказал Алькарас-старший информационному агентству EFE.
Напомним, в интервью Ферреро отметил, что изначально планировал работать с Алькарасом дальше, но в новом контракте появились пункты, по которым между сторонами возникли разногласия.
В сезоне-2025 Алькарас завоевал два титула чемпиона турниров серии «Большого шлема» («Ролан Гаррос», US Open), а также выиграл соревнования в Токио, Цинциннати, Риме, Роттердаме, Монте-Карло и Лондоне.