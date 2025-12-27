Роддик — о Звереве: это исключительный игрок, у него великолепная карьера

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о манере игры третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева и выразил недовольство тем, что уровень его успеха определяется победами над занимающими первую и вторую строчки рейтинга ATP спортсменами Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

«Отстойно, что вся его карьера будет определяться тем, сможет ли он обыграть Алькараса или Синнера дважды подряд на турнире «Большого шлема» и выиграть хотя бы один. Это исключительный игрок, у него великолепная карьера.

Если бы у меня была возможность предложить ему что-то изменить в игре… Люди говорят, что ему следует подойти ближе к корту и бить форхендом ровнее, но с его техникой это не вариант. Его бэкхенд невероятен, хотя он мог бы немного чаще использовать подачу и выход к сетке. Иногда нужно быть агрессивным с первого удара, вот что я думаю», — приводит слова Роддика Punto de Break.