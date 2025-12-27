Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роддик — о Звереве: это исключительный игрок, у него великолепная карьера

Роддик — о Звереве: это исключительный игрок, у него великолепная карьера
Комментарии

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о манере игры третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева и выразил недовольство тем, что уровень его успеха определяется победами над занимающими первую и вторую строчки рейтинга ATP спортсменами Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

«Отстойно, что вся его карьера будет определяться тем, сможет ли он обыграть Алькараса или Синнера дважды подряд на турнире «Большого шлема» и выиграть хотя бы один. Это исключительный игрок, у него великолепная карьера.

Если бы у меня была возможность предложить ему что-то изменить в игре… Люди говорят, что ему следует подойти ближе к корту и бить форхендом ровнее, но с его техникой это не вариант. Его бэкхенд невероятен, хотя он мог бы немного чаще использовать подачу и выход к сетке. Иногда нужно быть агрессивным с первого удара, вот что я думаю», — приводит слова Роддика Punto de Break.

Материалы по теме
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android