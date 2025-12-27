Синьюй обыграла Швёнтек на выставочном турнире в Шэньчжэне
Китайская теннисистка Ван Синьюй обыграла вторую ракетку мира представительницу Польши Игу Швёнтек на выставочном турнире World Tennis Continental Cup в китайском Шэньчжэне. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.
World Tennis Continental Cup. Финал
27 декабря 2025, суббота. 06:30 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
|1
|2
|3
|
|
Ван Синьюй
В. Синьюй
Турнир в Шэньчжэне проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды – сборную Европы и сборную мира. В составе сборной Европы принимают участие полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли. За сборную мира выступают россиянин Андрей Рублёв, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.
