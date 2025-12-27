Арина Соболенко выложила рождественское фото

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала рождественское фото.

Фото: страница соболенко в социальных сетях

«Рождественская открытка вам от меня», — подписала фото Соболенко, опубликованное в социальных сетях.

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.

Арина Соболенко была признана лучшей теннисисткой 2025 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Она завоевала эту награду во второй раз подряд.