Армянскую теннисистку Элину Аванесян обязали возместить убытки Федерации тенниса России

Армянскую теннисистку Элину Аванесян обязали возместить убытки Федерации тенниса России


118-я ракетка мира, выступающая за Армению, Элина Аванесян будет должна возместить убытки Федерации тенниса России (ФТР) в связи с неисполнением договора спортивной подготовки. Об этом свидетельствует решение Национального центра спортивного арбитража (НЦСА), который 9 декабря 2025 года рассмотрел дело между ФТР и спортсменкой.

«Теннисистка будет обязана возместить ФТР установленные НЦСА суммы убытков, компенсации с доходов от тенниса, предусмотренные договором о спортивной подготовке, иных издержек ФТР», — сказано в заявлении пресс-службы ФТР.

Напомним, Аванесян получила гражданство Армении и отказалась от выступления в составе сборной команды России по теннису в 2024 году.

