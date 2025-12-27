Скидки
Коболли уступил 415-й ракетке мира Чжичжэню на выставочном турнире в Китае

Коболли уступил 415-й ракетке мира Чжичжэню на выставочном турнире в Китае
Итальянский теннисист, 22-я ракетка мира Флавио Коболли уступил китайскому спортсмену Чжану Чжичжэню, занимающему 415-ю строчку рейтинга, на выставочном турнире World Tennis Continental Cup в китайском Шэньчжэне. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Чжичжэня.

World Tennis Continental Cup. Финал
27 декабря 2025, суббота. 05:00 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь

Турнир в Шэньчжэне проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды – сборную Европы и сборную мира. В составе сборной Европы принимают участие полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли. За сборную мира выступают россиянин Андрей Рублёв, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжичжэнь.

Календарь турнира в Шэньчжэне
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
