Коболли уступил 415-й ракетке мира Чжичжэню на выставочном турнире в Китае

Итальянский теннисист, 22-я ракетка мира Флавио Коболли уступил китайскому спортсмену Чжану Чжичжэню, занимающему 415-ю строчку рейтинга, на выставочном турнире World Tennis Continental Cup в китайском Шэньчжэне. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Чжичжэня.

Турнир в Шэньчжэне проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды – сборную Европы и сборную мира. В составе сборной Европы принимают участие полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли. За сборную мира выступают россиянин Андрей Рублёв, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжичжэнь.