Видео: Арина Соболенко и Ник Кирьос провели битву взглядов перед очным матчем в Дубае

Видео: Арина Соболенко и Ник Кирьос провели битву взглядов перед очным матчем в Дубае
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко провела битву взглядов с финалистом Уимблдона-2022, бывшей 13-й ракеткой мира австралийцем Ником Кирьосом перед очным выставочным матчем.

28 декабря Соболенко и Кирьос проведут выставочный матч «Битва полов». Встреча состоится в Дубае (ОАЭ). На «Битве полов» у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), а размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%. Ранее Соболенко заявила, что она уверена в своей победе в матче с Кирьосом.

