Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова получила предложение руки и сердца

Людмила Самсонова получила предложение руки и сердца
Комментарии

Российская теннисистка, 17-я ракетка мира Людмила Самсонова получила от своего возлюбленного и по совместительству тренера Алессандро Думитраке предложение руки и сердца. Об этом спортсменка сообщила, опубликовав у себя на странице в соцсети фото из самолёта и показав руку, на которой надето кольцо.

«Новая глава начинается», — подписала фотографию теннисистка, поставив рядом отметку аккаунта своего молодого человека.

Фото: Личный архив Людмилы Самсоновой

Самсонова и Думитраке состоят в отношениях с 2020 года.

На счету Самсоновой пять титулов WTA. В 2025 году она в дуэте с американкой Николь Меликар-Мартинес выиграла турнир WTA-500 в Нинбо.

Материалы по теме
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android