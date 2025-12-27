Людмила Самсонова получила предложение руки и сердца

Российская теннисистка, 17-я ракетка мира Людмила Самсонова получила от своего возлюбленного и по совместительству тренера Алессандро Думитраке предложение руки и сердца. Об этом спортсменка сообщила, опубликовав у себя на странице в соцсети фото из самолёта и показав руку, на которой надето кольцо.

«Новая глава начинается», — подписала фотографию теннисистка, поставив рядом отметку аккаунта своего молодого человека.

Фото: Личный архив Людмилы Самсоновой

Самсонова и Думитраке состоят в отношениях с 2020 года.

На счету Самсоновой пять титулов WTA. В 2025 году она в дуэте с американкой Николь Меликар-Мартинес выиграла турнир WTA-500 в Нинбо.