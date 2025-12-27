Рублёв обыграл Вашеро в матче выставочного турнира в Шэньчжэне

Российский теннисист, 16-я ракетка мира Андрей Рублёв обыграл монегаска Валантена Вашеро в матче выставочного турнира в китайском Шэньчжэне. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 10:7 в пользу Рублёва.

Турнир в Шэньчжэне проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды – сборную Европы и сборную мира. В составе сборной Европы принимают участие полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли. За сборную мира выступают россиянин Андрей Рублёв, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.