Александр Зверев опубликовал фото с командой из Австралии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прибыл в Сидней, где начнёт подготовку к австралийской серии турниров. Олимпийский чемпион 2020 года начнёт сезон на турнире United Cup.

Фото: страница зверева в социальных сетях

В 2025 году Александр Зверев выиграл один турнир – категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). Его лучшим достижением в сезоне на турнирах «Большого шлема» стал финал Australian Open, где он в трёх сетах проиграл Яннику Синнеру. Александр завершил год с 57 победами и 25 поражениями. Он провёл на корте в сезоне-2025 больше всего времени среди игроков и ATP. За прошедший сезон немецкому теннисисту удалось заработать $ 7 468 230.

