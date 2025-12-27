Скидки
Коболли/Бенчич обыграли Чжичжэня и Синьюй в матче выставочного турнира в Китае

Дуэт итальянского теннисиста Флавио Коболли и представительницы Швейцарии Белинды Бенчич обыграл пару китайских спортсменов Чжан Чжичжэня и Ван Синьюй в матче микста на выставочном турнире в Шэньчжэне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу итальянца и швейцарки.

World Tennis Continental Cup. Финал
27 декабря 2025, суббота. 13:30 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Ф. Коболли Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ван Синьюй
Китай
Ван Синьюй
Ч. Чжичжэнь В. Синьюй

Турнир в Шэньчжэне проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды – сборную Европы и сборную мира. В составе сборной Европы принимают участие полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли. За сборную мира выступают россиянин Андрей Рублёв, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.

Календарь выставочного турнира в Шэньчжэне
