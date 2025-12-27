Коболли/Бенчич обыграли Чжичжэня и Синьюй в матче выставочного турнира в Китае

Дуэт итальянского теннисиста Флавио Коболли и представительницы Швейцарии Белинды Бенчич обыграл пару китайских спортсменов Чжан Чжичжэня и Ван Синьюй в матче микста на выставочном турнире в Шэньчжэне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу итальянца и швейцарки.

Турнир в Шэньчжэне проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды – сборную Европы и сборную мира. В составе сборной Европы принимают участие полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли. За сборную мира выступают россиянин Андрей Рублёв, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.