Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Арина Соболенко подарила Нику Кирьосу российские конфеты

Фото: Арина Соболенко подарила Нику Кирьосу российские конфеты
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко перед стартом выставочного матча «Битва полов» подарила финалисту Уимблдона-2022, бывшей 13-й ракетке мира австралийцу Нику Кирьосу российские сладости.

Битва полов. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

«Спасибо за подарок! С нетерпением жду завтрашнего дня!» – подписал Кирьос фото.

Фото: Из личного архива Ника Кирьоса

28 декабря Соболенко и Кирьос проведут выставочный матч «Битва полов». Встреча состоится в Дубае (ОАЭ). На «Битве полов» у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), а размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%. Ранее Соболенко заявила, что она уверена в своей победе в матче с Кирьосом.

Материалы по теме
Соболенко использует ИИ для подготовки к матчам. Это помогает ей выносить всех на корте Соболенко использует ИИ для подготовки к матчам. Это помогает ей выносить всех на корте
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android