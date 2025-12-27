«До сих пор считаю их теми, кто проложил мне путь». Джокович — о Федерере и Надале

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о взаимоотношениях со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Моё поведение по отношению к ним никогда не менялось. Ситуация изменилась, потому что они изменили своё отношение ко мне. Всегда старался быть, как бы сказать… Я восхищался ими. И до сих пор считаю их теми, кто проложил мне путь.

С того момента, как я почувствовал эту холодность и дистанцию, я сказал себе: «Ладно, без проблем». А потом, когда они сблизились со мной, я принял их с распростёртыми объятиями. С Надалем всегда чувствовал, что лучше его понимаю. Мы ровесники, так что, возможно, поэтому», — приводит слова Джоковича Punto de Break.