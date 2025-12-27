«Огромный рекламный ход». Корне — о «Битве полов» Соболенко и Кирьоса

Бывшая 11-я ракетка мира 35-летняя французская теннисистка Ализе Корне поделилась своим мнением о «Битве полов» между австралийцем Ником Кирьосом и лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко, которая состоится в воскресенье, 28 декабря, в Дубае.

«Я с любопытством подожду и посмотрю, но не слишком сильно. У меня ощущение, что вокруг этого только коммуникация, а игра в итоге отходит на второй план. Эти новые правила, особенно то, что корт укоротили для Соболенко — это полная глупость. Почему она согласилась на уменьшенную площадку, если она номер один в мире? Последние два года она доминирует на женском туре с огромным отрывом, она вполне может играть на нормальном корте против Ника Кирьоса. В плане уровня игры может получиться хороший матч, но всё, что вокруг, — это огромный рекламный ход, и довольно неудачный», — приводит слова Корне We Love Tennis.