Ферреро предположил, когда Алькарас возьмёт в команду именитого тренера

Ферреро предположил, когда Алькарас возьмёт в команду именитого тренера
Хуан-Карлос Ферреро, экс-тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса, поделился мнением о том, через какой промежуток его бывший воспитанник может принять решение нанять именитого тренера. Сейчас Алькарас тренируется под руководством Самуэля Лопеса, который ранее трудился в тандеме с Ферреро.

«Когда отношения длятся очень долго, они изнашиваются, поэтому появление помощника тренера было так важно — чтобы освежить наши идеи. Те недели, когда Самуэль работал с ним, позволяли нам прояснить многие моменты, а мне самому вернуться к работе с новыми силами.

Самуэль обладает достаточным опытом, чтобы тренировать Карлоса самостоятельно. Но со временем, после двух-трёх лет подряд без пауз, возможно, будет рассмотрен вариант приглашения нового тренера, чтобы он мог немного отдохнуть», – приводит слова Ферреро The Tennis Gazette.

