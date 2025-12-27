«Знаю, что за нами будет следить весь мир». Кирьос — о «Битве полов»

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от предстоящего выставочного матча «Битва полов», в котором он сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Встреча состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

«Мы оба играли на больших аренах по всему миру. Она — чемпионка турниров «Большого шлема», я тоже провёл немало невероятных матчей, но я бы солгал, если бы сказал, что совсем не нервничаю. Я с огромным нетерпением жду выхода на корт. Я знаю, что за нами будет следить весь мир. Арина пыталась отвлечь меня местной ночной жизнью, но я сохраняю концентрацию.

Возможность сыграть против такой великой чемпионки, как Арина, — это вызов, нечто новое. Но при этом спорт и шоу — это одно и то же. Если посмотреть на тот шум, который вызвало это событие… Всё началось с вопроса: «А что если?» и с тех пор это стало одним из самых обсуждаемых событий года. Не думаю, что какой-то другой теннисный турнир получал столько медийного внимания.

Я знаю, что на этот матч будет направлено много взглядов, но я просто хочу выйти на корт и показать миру, что впереди меня ждут большие месяцы. Это отличная подготовка и для меня, и для Арины. Моя роль здесь — будь то злодей или герой — показать, что подобное может происходить чаще. Мы с Ариной большие друзья вне корта», – приводит слова Кирьоса Punto De Break.