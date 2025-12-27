Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Макки — об Алькарасе: для своего возраста он лучший игрок в истории

Макки — об Алькарасе: для своего возраста он лучший игрок в истории
Комментарии

Бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки поделился мнением о том, почему считает игру испанского теннисиста Карлоса Алькараса одной из величайших в истории тенниса.

«Для своего возраста испанский волшебник — лучший игрок в истории, кто когда-либо держал ракетку в руках, и здесь нет вообще никаких споров: он действительно настолько велик, потому что на себе тащил весь груз ответственности.

У каждого игрока есть своя идентичность. Карлос играет в теннис не так, как кто-либо другой — и не как все остальные. Он подрезает, перебрасывает, укладывает мяч и прошивает корт. Он режет, крутит, подбрасывает и укорачивает. Он расшатывает, заставляет соперника дрожать и доводит дело до конца. Он улыбается, носится по корту километрами, заряжает удары и в итоге выигрывает «Шлем», – написал Макки в своём аккаунте в социальной сети Х.

Материалы по теме
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android