Макки — об Алькарасе: для своего возраста он лучший игрок в истории

Бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки поделился мнением о том, почему считает игру испанского теннисиста Карлоса Алькараса одной из величайших в истории тенниса.

«Для своего возраста испанский волшебник — лучший игрок в истории, кто когда-либо держал ракетку в руках, и здесь нет вообще никаких споров: он действительно настолько велик, потому что на себе тащил весь груз ответственности.

У каждого игрока есть своя идентичность. Карлос играет в теннис не так, как кто-либо другой — и не как все остальные. Он подрезает, перебрасывает, укладывает мяч и прошивает корт. Он режет, крутит, подбрасывает и укорачивает. Он расшатывает, заставляет соперника дрожать и доводит дело до конца. Он улыбается, носится по корту километрами, заряжает удары и в итоге выигрывает «Шлем», – написал Макки в своём аккаунте в социальной сети Х.