Кирьос рассказал, какие коррективы внёс в подготовку перед матчем «Битва полов»

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, какие коррективы внёс в свою подготовку к выставочному матчу «Битва полов», в котором он сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Встреча состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

«Мы с моим тренером и лучшим другом внесли некоторые коррективы дома. Пытались адаптироваться к размерам корта. Это будет интересно. Мне не терпится увидеть корт и его габариты. Я знаю, что она пытается заставить меня нервничать — и это работает, но она тоже нервничает. Идея уравнять условия корта — отличная, но один подающий удар играет мне на руку. Подача — моя сильнейшая сторона», – приводит слова Кирьоса Punto De Break.