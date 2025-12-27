Ник Кирьос — об ИИ: не думаю, что компьютер когда-либо полностью заменит людей

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о возможности внедрения искусственного интеллекта в теннис.

«Думаю, что мы смотрим спорт из-за непредсказуемости и личностей игроков. Вот почему всё происходит на корте, а не на бумаге. На мой взгляд, искусственный интеллект никогда не сможет воспроизвести что-то подобное. Я даже сам порой не понимаю, о чём думаю во время игры.

Завтра выйду на корт, будет полный стадион – люди придут посмотреть. В этом вся прелесть спорта. Искусственный интеллект не сможет прочитать непредсказуемость – то, как мы думаем под давлением и как играем. Не думаю, что компьютер когда-либо сможет полностью справиться с этой задачей и заменить людей», — приводит слова Кирьоса Punto de Break.