Кирьос — о матче «Битва полов»: через 10-15 лет буду гордиться тем, как всё это прошло

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что испытывает гордость от факта своего участия в выставочном матче «Битва полов», в котором он сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

«Через 10-15 лет я буду гордиться тем, как всё это прошло. Думаю, это символ единства в спорте. Нам нужно больше таких событий. Слишком много разделения и конфликтов, слишком мало командной работы. Независимо от результата, этот матч показывает, что вместе в спорте мы способны на по-настоящему невероятные вещи», – приводит слова Кирьоса Punto De Break.

Выставочный матч «Битва полов» состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).