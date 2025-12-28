Скидки
«Можешь быть сильной и женственной». Гауфф — о сотрудничестве игроков с брендами косметики


Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф предположила, почему теннисистки стали чаще сотрудничать с косметическими брендами.

«Теннис – один из немногих видов спорта, возможно, кроме гольфа или гимнастики, где ты действительно можешь носить то, что хочешь. Здесь нет униформы. Мы можем носить украшения, в некоторых видах спорта допускается макияж, но именно в теннисе есть такая свобода. В последнее время многие модные тенденции даже пришли с теннисного корта, так что эти два мира очень связаны.

Раньше женщин пытались загнать в рамки, ограничивая их проявления женственности. Сейчас же спортсменки чаще сотрудничают с брендами косметики, показывая, что можно быть сильными, дерзкими, с мышцами – и при этом оставаться женственными. Мы хотим носить макияж, парфюм, одеваться так, как хочется. Раньше это часто приравнивали к слабости. Теперь общество понимает, что ты можешь быть одновременно сильной и женственной. Эти вещи не противоречат друг другу, они могут сосуществовать», — приводит слова Гауфф Hypebae.

Напомним, Кори Гауфф в 2025 году стала амбассадором итальянского бренда Miu Miu Beauty.

