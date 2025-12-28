«Обрушивают на неё тонны негатива». Бушар высказалась о критике в сторону Анны Курниковой

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар высказалась в поддержку россиянки Анны Курниковой, отметив её вклад в развитие тенниса и резко отреагировав на критику в адрес бывшей первой ракетки мира в парном разряде.

«Она была моим первым кумиром. Я всегда говорю людям, что хотела быть такой же, как она. Я думала, что она невероятно крутая, сильная и красивая, и я хотела играть точно такой же ракеткой. Родители покупали мне ракетки, как у неё. И когда я вижу, сколько хейта на неё выливают, мне хочется сказать: «Сначала войдите в восьмёрку лучших в мире в своей профессии, а потом возвращайтесь и спорьте со мной».

Она доходила до восьмого места в мировом рейтинге в одиночном разряде, играла в полуфинале Уимблдона, выигрывала несколько турниров «Большого шлема» в паре с Мартиной Хингис. Но из-за другой стороны её образа, из-за того, что она была невероятно медийной и знаменитой, самым «гуглимым» человеком в эпоху зарождения интернета — люди концентрируются именно на этом и обрушивают на неё тонны негатива. А я всегда говорю, что являюсь, буквально, её самым главным защитником», – сказала Бушар в видео, размещённом в YouTube аккаунте The Kitchen Pickleball.