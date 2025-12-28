Руне ответил, есть ли страх, что он не сможет выступать на топовом уровне после травмы

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, есть ли у него страх, что он не сможет вернуться на топовый уровень после полного разрыва ахиллова сухожилия.

— Бывает ли у вас страх, что вы никогда не вернётесь на свой уровень?

— Нисколько. У меня нет ни малейших сомнений. Я уверен, что стану гораздо лучше. И потому что теперь мы относимся к вещам с большей перспективой. И потому что ничего не принимаем как должное. В любом случае я задумался о том, что нужно ценить каждый день, — приводит слова Руне TV2.

18 октября во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Хольгер Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия. 21 октября датчанин перенёс операцию на левой ноге.

Травма Хольгера вызвала резонанс у теннисной общественности. Игроки считают, что травма Руне — следствие перегруженности графика.