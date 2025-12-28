Скидки
Руне ответил, есть ли страх, что он не сможет выступать на топовом уровне после травмы

Руне ответил, есть ли страх, что он не сможет выступать на топовом уровне после травмы
15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, есть ли у него страх, что он не сможет вернуться на топовый уровень после полного разрыва ахиллова сухожилия.

— Бывает ли у вас страх, что вы никогда не вернётесь на свой уровень?
— Нисколько. У меня нет ни малейших сомнений. Я уверен, что стану гораздо лучше. И потому что теперь мы относимся к вещам с большей перспективой. И потому что ничего не принимаем как должное. В любом случае я задумался о том, что нужно ценить каждый день, — приводит слова Руне TV2.

18 октября во время матча полуфинала с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме Хольгер Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия. 21 октября датчанин перенёс операцию на левой ноге.

Травма Хольгера вызвала резонанс у теннисной общественности. Игроки считают, что травма Руне — следствие перегруженности графика.

