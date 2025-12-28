Елена Рыбакина уверенно обыграла Белинду Бенчич на турнире в Китае

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая пятое место в рейтинге WTA, удачно выступила на выставочном турнире World Tennis Continental Cup в китайском Шэньчжэне, уверенно обыграв швейцарку Белинду Бенчич (11).

Встреча завершилась победой Рыбакиной в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Этот поединок стал для Елены последним в одиночном разряде в этом сезоне.

В Шэньчжэне Елена Рыбакина примет участие и в смешанных парных соревнованиях. Вместе с российским теннисистом Андреем Рублёвым ей сегодня предстоит сыграть против международной пары — Валантена Вашеро из Монако и Иги Швёнтек из Польши.

Рыбакина показала рутину с новым тренером