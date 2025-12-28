Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина уверенно обыграла Белинду Бенчич на турнире в Китае

Елена Рыбакина уверенно обыграла Белинду Бенчич на турнире в Китае
Комментарии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая пятое место в рейтинге WTA, удачно выступила на выставочном турнире World Tennis Continental Cup в китайском Шэньчжэне, уверенно обыграв швейцарку Белинду Бенчич (11).

Встреча завершилась победой Рыбакиной в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Этот поединок стал для Елены последним в одиночном разряде в этом сезоне.

В Шэньчжэне Елена Рыбакина примет участие и в смешанных парных соревнованиях. Вместе с российским теннисистом Андреем Рублёвым ей сегодня предстоит сыграть против международной пары — Валантена Вашеро из Монако и Иги Швёнтек из Польши.

Рыбакина показала рутину с новым тренером

Материалы по теме
Команда Рублёва уступает на Континентальном кубке. Рыбакина проиграла битву чемпионок ТБШ
Команда Рублёва уступает на Континентальном кубке. Рыбакина проиграла битву чемпионок ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android