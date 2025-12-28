Вашеро обыграл Чжичжэня на выставочном турнире в Китае

31-я ракетка мира представитель Монако Валантен Вашеро обыграл китайского теннисиста Чжан Чжичжэня на выставочном турнире в Шэньчжэне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Турнир в Шэньчжэне проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды – сборную Европы и сборную мира. В составе сборной Европы — полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли. За сборную мира выступают россиянин Андрей Рублёв, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.