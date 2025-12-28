Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вашеро обыграл Чжичжэня на выставочном турнире в Китае

Вашеро обыграл Чжичжэня на выставочном турнире в Китае
Комментарии

31-я ракетка мира представитель Монако Валантен Вашеро обыграл китайского теннисиста Чжан Чжичжэня на выставочном турнире в Шэньчжэне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

World Tennis Continental Cup. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь

Турнир в Шэньчжэне проходит с 26 по 28 декабря. В рамках регламента соревнований теннисисты разделены на две команды – сборную Европы и сборную мира. В составе сборной Европы — полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли. За сборную мира выступают россиянин Андрей Рублёв, представительница Казахстана Елена Рыбакина и китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.

Календарь выставочного турнира в Шэньчжэне
Сетка выставочного турнира в Шэньчжэне
Материалы по теме
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android