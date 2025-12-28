Мирра Андреева обыграла филиппинку Эалу в рамках выставочного турнира в Макао
Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обыграла филиппинскую спортсменку Александру Эалу (53-я ракетка мира) в матче выставочного турнира Macau Tennis Masters. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Андреевой.
Macau Tennis Masters. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 09:30 МСК
Александра Эала
А. Эала
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Мирра Андреева
М. Андреева
Показательный турнир Macau Tennis Masters проходит в Макао (Китай). Соревнования состоятся уже в третий раз. В первый год матчи проводились в одиночных сетках, но в 2024-м турнир стал командным, каковым остаётся и в третьем сезоне. Матчи проходят в трёхсетовом формате, а вместо третьей партии, если она нужна, играется тай-брейк.
В турнире принимают участие две команды — Кончиты Мартинес, в которую входит Андреева, и Ли На, частью которой является Эала.
