Мирра Андреева обыграла филиппинку Эалу в рамках выставочного турнира в Макао

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обыграла филиппинскую спортсменку Александру Эалу (53-я ракетка мира) в матче выставочного турнира Macau Tennis Masters. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Андреевой.

Показательный турнир Macau Tennis Masters проходит в Макао (Китай). Соревнования состоятся уже в третий раз. В первый год матчи проводились в одиночных сетках, но в 2024-м турнир стал командным, каковым остаётся и в третьем сезоне. Матчи проходят в трёхсетовом формате, а вместо третьей партии, если она нужна, играется тай-брейк.

В турнире принимают участие две команды — Кончиты Мартинес, в которую входит Андреева, и Ли На, частью которой является Эала.