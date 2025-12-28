Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева обыграла филиппинку Эалу в рамках выставочного турнира в Макао

Мирра Андреева обыграла филиппинку Эалу в рамках выставочного турнира в Макао
Комментарии

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обыграла филиппинскую спортсменку Александру Эалу (53-я ракетка мира) в матче выставочного турнира Macau Tennis Masters. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Андреевой.

Macau Tennis Masters. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 09:30 МСК
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Показательный турнир Macau Tennis Masters проходит в Макао (Китай). Соревнования состоятся уже в третий раз. В первый год матчи проводились в одиночных сетках, но в 2024-м турнир стал командным, каковым остаётся и в третьем сезоне. Матчи проходят в трёхсетовом формате, а вместо третьей партии, если она нужна, играется тай-брейк.

В турнире принимают участие две команды — Кончиты Мартинес, в которую входит Андреева, и Ли На, частью которой является Эала.

Сетка выставочного турнира в Макао
Материалы по теме
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android